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Литва припускає, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться наприкінці 2023 року

9 лютого 2023 13:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Литва спрогнозувала початок переговорів щодо вступу України до ЄС
Президент Литви Гінатанас Науседа
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент Литви Гінатанас Науседа спрогнозував, що переговори щодо вступу України до ЄС можуть розпочатися у 2023 році. Проте для цього необхідно виконати кандидатські реформи до осені.

Про це президент повідомив під час розмови із журналістами у Брюсселі.

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Слова Наусіди

За словами президента Литви, важливо відправити Україні сигнали та Росії. При цьому Києву потрібно донести, що потрібно затверджувати рішення щодо переговорів про вступ.

"Я дуже сподіваюся, що Україна, яка дуже успішно імплементує реформи, рекомендовані Європейською комісією, зможе отримати фінальні висновки у жовтні, і, можливо, Європейська рада зможе негайно ухвалити позитивне рішення наприкінці цього року", — сказав Гітанас Науседа.

Нагадаємо, що у четвер, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя на саміт ЄС. При цьому він виступив із промовою у Європейському парламенті. Виступ Зеленський розпочав фразою "Слава Україні". Далі він сказав, що Україна захищається від найбільшої антиєвропейської сили сучасного світу. "Ми – українці – захищаємось на полі бою разом з вами".

 

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