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Самолет семьи Лукашенко ночью покинул Беларусь

24 июня 2023 10:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Самолет семьи Лукашенко ночью покинул Беларусь
Белорусский диктатор Александр Лукашенко с сыновьями. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Белорусский правительственный бизнес-джет ночью вылетел из Минска. Этот самолет называют персональным самолетом семьи самопровозглашенного президента этой страны Александра Лукашенко.

Об этом сообщает белорусский интернет-ресурс Motolko Help.

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Вылет среди ночи

В ночь с 23 на 24 июня из аэропорта Минска вылетел правительственный бизнес-джет EW-301PJ.

Это воздушное судно называют самолетом семьи Александра Лукашенко.

Его часто используют старшие сыновья самопровозглашенного президента Беларуси:

  • Виктор;
  • Дмитрий.
Маршрут самолета семьи Лукашенко
Маршрут самолета семьи Лукашенко

Где приземлился лукашенковский бизнес-джет

Впоследствии стало известно, что самолет семьи белорусского диктатора приземлился около 5.15 утра в аэропорту турецкого города Бодрум.

Известно, что этот самолет часто совершает полеты именно на этот аэродром.

Напомним, что в мае у Лукашенко заподозрили проблемы со здоровьем. Так, на параде в Москве, 9 мая, у белорусского диктатора Александра Лукашенко заметили перебинтованную руку. Тогда он не смог пройти пешком даже 300 метров и хромал.

Практически в таком же виде Лукашенко появился в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО 15 мая. Тогда в СМИ начали распространяться слухи о том, что диктатор серьезно болен.

Позже белорусский диктатор появился на публике и заявил, что не собирается умирать.

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