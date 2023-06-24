Літак сім'ї Лукашенка серед ночі залишив Білорусь

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко із синами. Фото: росЗМІ

Білоруський урядовий бізнесджет серед ночі вилетів з Мінська. Цей літак називають персональним літаком сім’ї самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє білоруський інтернет-ресурс Motolko Help.

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Виліт серед ночі

У ніч з 23 на 24 червня з аеропорту Мінська вилетів урядовий бізнесджет EW-301PJ.

Це повітряне судно називають літаком сім’ї Олександра Лукашенка.

Його часто використовують старші сини самопроголошеного президента Білорусі:

Віктор;

Дмитро.

Маршрут літака сім'ї Лукашенка

Де приземлився лукашенківський бізнесджет

Згодом стало відомо, що літак сім’ї білоруського диктатора приземлився близько 5:15 ранку в аеропорту турецького міста Бодрум.

Відомо, що цей літак часто здійснює польоти саме на цей аеродром.

нагадаємо, що у травні у Лукашенка запідозрили проблеми зі здоров’ям. Так, на параді в Москві, 9 травня, у білоруського диктатора Олександра Лукашенка помітили перебинтовану руку. Тоді він не зміг пройти пішки навіть 300 метрів та шкутильгав.

Практично у такому ж вигляді Лукашенко з'явився нібито у центральному командному пункті ВПС та військ ППО 15 травня. Тоді у ЗМІ почали ширитись чутки про те, що диктатор серйозно хворий.

Згодом білоруський диктатор з’явився на публіці і заявив, що не збирається помирати.