Самолет Путина вылетел из Москвы

Президентский самолет Владимира Путина. Фото: росСМИ

Самолет Владимира Путина вылетел из Москвы в направлении Санкт-Петербурга и в районе Твери исчез с радаров. Дмитрий Песков заявляет, что сам Путин из Москвы не вылетал.

Об этом сообщает Telegram-канал "Важные истории" со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

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Вылет путинского самолета

По данным специализированного сервиса, самолет Ил-96300ПУ (Пункт управления), которым обычно пользуется президент России Владимир Путин, покинул Москву.

Он вылетел в северо-западном направлении, в сторону Санкт-Петербурга.

Впрочем, в районе Твери этот самолет исчез с радаров.

Известно, что именно в Тверской области у российского диктатора есть одна из резиденций.

Маршрут самолета Владимира Путина

Песков опровергает

Пресссекретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о вылете воздушного судна номер один.

Он заявил, что Владимир Путин не вылетал в Санкт-Петербург.

Комментарий Пескова

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.