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Лидеры ЕС "за" уменьшение влияния от США: Шарль Мишель о поддержке взглядов Макрона

12 апреля 2023 01:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Лидеры ЕС "за" уменьшение влияния от США: Шарль Мишель о поддержке взглядов Макрона
Президент Европейского Совета Шарль Мишель. Фото: hromadske.radio
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Наблюдается все большая склонность европейских лидеров поддерживать идеи, которые выразил президент Франции Эммануэль Макрон по поводу достижения стратегической автономии от США.

Об этом сообщает президент Европейского Совета Шарль Мишель.

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Шарль Мишель считает, что позиция французского президента не является отдельной среди лидеров Европы. Он отмечает, что взгляды Макрона отражают изменение политики не только во Франции, но и среди лидеров ЕС.

"О стратегической автономии произошел скачок вперед по сравнению с тем, что было несколько лет назад. По вопросу об отношениях с Соединенными Штатами ясно, что за столом Европейского совета могут быть нюансы и деликатность. Некоторые европейские лидеры не стали бы говорить то же, что Макрон… Я думаю, некоторые действительно думают, как президент Франции", — сообщил президент Европейского Совета.

Он добавил, что существует большая зависимость от Соединенных Штатов, однако в Европе не захотят во всех вопросах слепо следовать позициям Америки.

Напомним, что 11 апреля очередной прогноз Евроконтроля о вероятности возобновления полетов в Украине всколыхнул все информационное пространство. О каких особенностях подготовки прогнозов и перспектив открытия украинского неба информирует Государственное предприятие
обслуживание воздушного движения Украины.

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