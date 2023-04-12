Лидеры ЕС "за" уменьшение влияния от США: Шарль Мишель о поддержке взглядов Макрона

Президент Европейского Совета Шарль Мишель. Фото: hromadske.radio

Наблюдается все большая склонность европейских лидеров поддерживать идеи, которые выразил президент Франции Эммануэль Макрон по поводу достижения стратегической автономии от США.

Об этом сообщает президент Европейского Совета Шарль Мишель.

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Шарль Мишель считает, что позиция французского президента не является отдельной среди лидеров Европы. Он отмечает, что взгляды Макрона отражают изменение политики не только во Франции, но и среди лидеров ЕС.

"О стратегической автономии произошел скачок вперед по сравнению с тем, что было несколько лет назад. По вопросу об отношениях с Соединенными Штатами ясно, что за столом Европейского совета могут быть нюансы и деликатность. Некоторые европейские лидеры не стали бы говорить то же, что Макрон… Я думаю, некоторые действительно думают, как президент Франции", — сообщил президент Европейского Совета.

Он добавил, что существует большая зависимость от Соединенных Штатов, однако в Европе не захотят во всех вопросах слепо следовать позициям Америки.

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