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Лідери ЄС за зменшення впливу від США: Шарль Мішель про підтримку поглядів Макрона

12 квітня 2023 01:44
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Інна Буряк
редактор
Лідери ЄС за зменшення впливу від США: Шарль Мішель про підтримку поглядів Макрона
Президент Європейської Ради Шарль Мішель. Фото: hromadske.radio
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Спостерігається все більша схильність європейських лідерів підтримувати ідеї, які висловив президент Франції Еммануель Макрон щодо досягнення стратегічної автономії від США.

Про це повідомляє президент Європейської Ради Шарль Мішель.

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Деталі

Шарль Мішель вважає, що позиція французького президента не є окремою серед лідерів Європи. Він зазначає, що погляди Макрона відображають зміну політики не тільки у Франції, а й серед лідерів ЄС.

"Щодо стратегічної автономії стався стрибок уперед порівняно з тим, що було кілька років тому. З питання про відносини зі Сполученими Штатами ясно, що за столом Європейської ради можуть бути нюанси та делікатність. Деякі європейські лідери не стали б говорити те саме, що Макрон… Я думаю, деякі дійсно думають, як президент Франції", — повідомив президент Європейської Ради.

Він додав, що існує велика залежність від Сполучених Штатів, однак у Європі не захочуть в усіх питаннях сліпо слідувати позиціям Америки. 

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