Лідери ЄС за зменшення впливу від США: Шарль Мішель про підтримку поглядів Макрона

Президент Європейської Ради Шарль Мішель. Фото: hromadske.radio

Спостерігається все більша схильність європейських лідерів підтримувати ідеї, які висловив президент Франції Еммануель Макрон щодо досягнення стратегічної автономії від США.

Про це повідомляє президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Читайте також:

Деталі

Шарль Мішель вважає, що позиція французького президента не є окремою серед лідерів Європи. Він зазначає, що погляди Макрона відображають зміну політики не тільки у Франції, а й серед лідерів ЄС.

"Щодо стратегічної автономії стався стрибок уперед порівняно з тим, що було кілька років тому. З питання про відносини зі Сполученими Штатами ясно, що за столом Європейської ради можуть бути нюанси та делікатність. Деякі європейські лідери не стали б говорити те саме, що Макрон… Я думаю, деякі дійсно думають, як президент Франції", — повідомив президент Європейської Ради.

Він додав, що існує велика залежність від Сполучених Штатів, однак у Європі не захочуть в усіх питаннях сліпо слідувати позиціям Америки.

Нагадаємо, що 11 квітня, черговий прогноз Євроконтролю про ймовірність відновлення польотів в Україні сколихнув весь інформаційний простір. Про які особливості підготовки прогнозів та перспектив відкриття українського неба інформує Державне підприємство

обслуговування повітряного руху України.