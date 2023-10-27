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Лидеры ЕС не согласовали помощь Украине на 50 млрд евро — какая причина

27 октября 2023 10:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Лидеры ЕС не согласовали помощь Украине на 50 млрд евро — какая причина
Члены Европейского Совета выступают на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Фото: REUTERS/Yves Herman
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Лидеры ЕС не смогли согласовать помощь Украине в 50 млрд евро. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против оказания транша помощи, сомнения выразил и новый глава правительства Словакии Роберт Фицо.

Об этом сообщает Reuters.

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В ходе саммита 27 национальных лидеров Европейского союза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддержит увеличение помощи Украине, если не увидит "очень хорошо обоснованное предложение".

"Та, что перед нами... она не сработает. Поэтому сейчас мы откажемся и от нее, и посмотрим, чего мы достигнем в декабре", — сказал он.

В то же время новый глава правительства Словакии Роберт Фицо также выразил сомнения в предоставлении новой финансовой поддержки Украине, заговорив о коррупционных рисках.

Напомним, что недавно Орбан заявил, что Венгрия может отменить вето на военную помощь Украине. Для этого украинская делегация должна прибыть с визитом в Будапешт до того, как ЕС примет решение о следующем транше из Европейского фонда.

Добавим, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в 2024 году Украина рассчитывает на дальнейшую международную финансовую поддержку от стран-партнеров. Правительство планирует одолжить средства, чтобы закрыть огромный дефицит государственного бюджета.

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