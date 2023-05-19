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Лидеры G7 сделали громкие заявления по поводу России

19 мая 2023 16:41
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Лидеры G7 сделали громкие заявления по поводу России
Саммит стран "Большой семерки". Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 19 мая, лидеры "Большой семерки" сделали громкое заявление по Украине. В частности, выразили твердую поддержку и призвали Россию немедленно прекратить войну против украинского народа.

Об этом пишет Совет Европейского Союза и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Сегодня в городе Хиросима прошла встреча лидеров стран "Большой семерки". После саммита участники подтвердили приверженность совместному противостоянию незаконной войне России против Украины.

Также осудили нарушение Россией устава ООН и всеобщее влияние российской войны на мир.

"Большая семерка" также выразила глубокое соболезнование народу Украины относительно потерь и страданий и почтила украинцев за мужество. Отмечено, что Россия обязана понести ответственность за нападения на гражданское население и критически важную инфраструктуру.

"Наша поддержка Украины не пошатнется", — заявили во время встречи G7.

ЕС вводит новые санкции против РФ

По словам участников саммита, будут сделаны новые шаги по тотальному поражению России, также они поддержали Украину в стремлении к справедливому миру. G7 планирует сохранять активы России замороженными, пока Москва не компенсирует ущерб от войны в Украине.

"Мы подтверждаем наше обязательство оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, в которой нуждается Украина, столько, сколько это потребуется. Мы вводим дальнейшие санкции и меры, чтобы увеличить расходы для России и тех, кто поддерживает ее военные усилия. И Мы принимаем меры, чтобы поддержать партнеров по всему миру, когда они справляются со страданиями, вызванными войной России, в частности через гуманитарную помощь, а также опираемся на успех наших усилий, чтобы убедиться, что Россия больше не сможет использовать существующую энергию как оружие против нас и мира", — говорится в заявлении.

Также руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак добавил, что лидеры G7 сделали заявление и относительно того, что "Большая семерка" выражает беспокойство из-за безответственного захвата и милитаризации РФ Запорожской атомной электростанции. Участники обязуются продолжать оказывать помощь Украине в сфере безопасности до тех пор, пока идет война с Россией. Поддержана программа финансовой помощи Украине на следующий год.

"Также будет поддержка усилий правительства Украины по борьбе с коррупцией. G7 отмечает единство в санкционной политике против России. Враг должен оплатить долгосрочное восстановление Украины", — заявил Ермак.

 

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 19 мая, стартует саммит стран G7 в японском городе Хиросима. Участники планируют поговорить о войне в Украине, ядерной угрозе и новых санкциях против РФ. К тому же, на саммите выступит президент Владимир Зеленский.

Лидеры "Большой семерки" согласились вводить дальнейшие санкции против России и подтвердили свое обязательство противостоять "незаконной, неоправданной и непровоцированной" войне РФ в Украине.

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