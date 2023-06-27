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Лидер пророссийской партии в Болгарии призвал уничтожать оппонентов

27 июня 2023 11:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Лидер пророссийской партии в Болгарии призвал уничтожать оппонентов
Глава пророссийской партии "Возраждане" Костадин Костадинов. Фото: Facebook-страница Костадинова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Болгарский пророссийский политик Костадин Костадинов призвал своих сторонников уничтожать проевропейских оппонентов. Так он отреагировал на антироссийские комментарии по поводу бунта Евгения Пригожина.

Об этом сообщает издание Euractiv.

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Костадинов против "рупоров посольства США"

Глава болгарской пророссийской партии "Вазраждане" Костадин Костадинов заявил, что его разозлили комментарии в болгарских соцсетях, в частности от политических оппонентов его партии, по поводу бунта Пригожина в России.

Так, Костадионов подверг критике часть пользователей, которых он назвал "рупорами посольства США".

Речь шла о комментариях, авторы которых поддерживали распространение бунта ЧВК "Вагнер" для ослабления федеральных властей в России.

Уничтожать оппонентов

Костадинов, придерживающийся пророссийской риторики, назвал этих своих людей "яростными античеловечными подонками".

Но только оскорблениями пророссийский политик не ограничился. Он призвал уничтожать проевропейских оппонентов его политическую силу.

"Обязанность каждого нормального гражданина — сделать все, что в его силах, чтобы этих мерзких подонков можно было уничтожить — во благо не только Болгарии, но и человечества", — подчеркнул Костадин Костадинов.

Напомним, что в марте кандидат в депутаты парламента Болгарии от этой же партии Атанас Штефанов выбросил с балкона мэрии Софии флаг Украины. Политик назвал украинское знамя "фашистским".

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