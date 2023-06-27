Лідер проросійської партії в Болгарії закликав знищувати опонентів

Очільник проросійської партії "Вазраждане" Костадін Костадінов. Фото: Facebook-сторінка Костадінова.

Болгарський проросійський політик Костадін Костадінов закликав своїх прихильників знищувати проєвропейських опонентів. Так він відреагував на антиросійські коментарі щодо бунту Євгена Пригожина.

Про це повідомляє видання Euractiv.

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Костадінов проти "рупорів посольства США"

Очільник болгарської проросійської партії "Вазраждане" Костадін Костадінов заявив, що його розізлили коментарі у болгарських соцмережах, зокрема, від політичних опонентів його партії, щодо бунту Пригожина в Росії.

Так, Костадіонов розкритикував частину користувачів, яких він назвав "рупорами посольства США".

Йшлося про коментарі, автори яких підтримували поширення бунту ПВК "Вагнер" для послаблення федеральної влади в Росії.

Знищувати опонентів

Костадінов, який притримується проросійської риторики, назвав цих своїх людей "лютими антилюдськими покидьками".

Але лише образами проросійський політик не обмежився. Він закликав знищувати проєвропейських опонентів його політичної сили.

"Обов’язок кожного нормального громадянина — зробити все, що в його силах, щоб цих гидких покидьків можна було знищити — на благо не тільки Болгарії, але й людства", — наголосив Костадін Костадінов.

Нагадаємо, що у березні кандидат у депутати парламенту Болгарії від цієї ж партії Атанас Штефанов викинув з балкона мерії Софії прапор України. Політик назвав український прапор "фашистським".