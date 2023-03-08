Лидер Китая призвал военных быть готовыми "побеждать в войнах"
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китаю необходимо улучшить использование оборонных ресурсов, включая технологии, цепочки поставок и национальные резервы, чтобы укрепить свою армию и выиграть войны. Он также отметил, что консолидация и совершенствование "интегрированных стратегических возможностей" является новым требованием, установленным правящей Коммунистической партией.
Об этом пишет Reuters.
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Заявление Си Цзиньпина
В своем выступлении перед Народно-освободительной армией и военной полицией на ежегодной сессии парламента, Си Цзиньпин призвал к более эффективному использованию оборонной науки, технологий и промышленности, чтобы укреплять армию Китая и достигать побед в войнах. Он также подчеркнул важность ускорения исследований в области оборонных технологий национальными лабораториями, чтобы Китаю не приходилось полагаться на зарубежные страны.
В связи с этим Си Цзиньпин также призвал создать более устойчивые отраслевые цепочки поставок, дополнительную инфраструктуру и национальные резервы для оборонных целей. Он не уточнил, какие "стратегические риски" должны были устраниться военными.
Напомним, что Китай заявил, что его отношения со рф укрепились из-за враждебности, проявленной США. Министр иностранных дел Цинь обвинил Запад в "раздувании пламени" конфликта путем предоставления оружия Украине.