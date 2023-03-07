Китай и США

Китай заявил, что его отношения со рф укрепились из-за враждебности, проявленной США. Министр иностранных дел Цинь обвинил Запад в "раздувании пламени" конфликта путем предоставления оружия Украине.

Об этом пишет News.Sky.

Холодная война Китая и США

В связи с этим военный аналитик Шон Белл отметил, что когда сверхдержава начинает говорить о "вероятном конфликте", это всегда вызывает беспокойство. Он также отметил, что США ведут себя довольно жестко с Китаем, особенно пытаясь остановить поставки оружия в россию.

Позиция Китая в отношении Тайваня и предполагаемые воздушные шары-шпионы также вызвали недовольство со стороны США. Однако, несмотря на комментарии, сделанные Китаем вчера, "суровая реальность" такова, что Пекину нужен доступ к мировым рынкам и он не хочет вступать в новую холодную войну с Америкой.

Белл считает, что Китай предпочел бы оставаться в стороне от всего этого и не вступать в конфликт с США. Он говорит, что Китай призывает США не просить его принимать сторону в конфликте и сохранять мир и стабильность в регионе.

Тем не менее напряженность между США и Китаем остается высокой, и некоторые эксперты предупреждают о возможности вспыхнуть новой холодной войны. Однако, в целом, Китай скорее всего будет стремиться сохранить мир и стабильность в регионе, чтобы обеспечить свой экономический рост и укрепить свою позицию в мировом сообществе.

Напомним, американская разведка считает, что Китай ведет переговоры с россией по поставкам летального оружия. Пока что окончательного решения нет, но такие дискуссии ведутся.

Советник национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США дали понять Китаю: если Пекин предоставит россии военную помощь, то этот шаг будет иметь серьезные последствия. При этом пока США не фиксируют предоставление Китаем оружия россии.