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Лідер Китаю закликав військових бути готовими "перемагати у війнах"

8 березня 2023 23:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Голова КНР Сі Цзіньпін
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китаю необхідно покращити використання оборонних ресурсів, включаючи технології, ланцюжки поставок та національні резерви, щоб зміцнити свою армію та виграти війни. Він також зазначив, що консолідація та вдосконалення "інтегрованих стратегічних можливостей" є новою вимогою, встановленою правлячою Комуністичною партією.

Про це пише Reuters.

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Заява Сі Цзіньпіна

У своєму виступі перед Народно-визвольною армією та військовою поліцією на щорічній сесії парламенту Сі Цзіньпін закликав до більш ефективного використання оборонної науки, технологій та промисловості, щоб зміцнювати армію Китаю та досягати перемог у війнах. Він також наголосив на важливості прискорення досліджень у галузі оборонних технологій національними лабораторіями, щоб Китаю не доводилося покладатися на закордонні країни.

У зв'язку з цим Сі Цзіньпін також закликав створити стійкіші галузеві ланцюжки поставок, додаткову інфраструктуру та національні резерви для оборонних цілей. Він не уточнив, які "стратегічні ризики" мали усунути військові.

Нагадаємо, що Китай заявив, що його відносини з рф зміцнилися через ворожість, виявлену США. Міністр закордонних справ Цінь звинуватив Захід у "роздмухуванні полум'я" конфлікту шляхом надання зброї Україні.

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