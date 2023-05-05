Лавров на саммите ШОС сделал заявление о виновных в атаке дронов на Кремль

Сергей Лавров на саммите ШОС в индийском Гоа. Фото: Reuters/Russian Foreign Ministry/Handout

Россия продолжает обвинять Запад в причастности к атаке дронов на Кремль. Глава МИД РФ пообещал "конкретные меры" в ответ на этот инцидент.

Об этом сообщили российские СМИ.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в причастности к атаке беспилотников на резиденцию Владимира Путина.

"Понятно, что без ведома западных хозяев киевские террористы не могли совершить атаку на Кремль", — подчеркнул Лавров.

Что будет делать Россия

Глава российского МИД пообещал, что Россия обязательно отреагирует на этот инцидент.

Этот ответ, заявил Лавров, будет "не разговорами, а конкретными действиями".

Напомним, ранее прессслужба Владимира Путина сообщила, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю. При этом российские военные и спецслужбы якобы сумели подбить два украинских беспилотника.

"Кремль расценивает попытку удара киевским режимом как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы. Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда сочтет нужным", — заявила кремлевская пресс-служба.

Также министерство иностранных дел РФ пригрозило Украине последствиями за ночную атаку дронами.

4 мая спикер Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил в этом инциденте и Соединенные Штаты Америки. Он заявил, что Украина и средства и цели для ударов выбирает под диктовку США.