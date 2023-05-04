Речник Путіна звинуватив США у причетності до нічної дронової атаки на Кремль

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Кремлівська влада упевнена, що за атакою дронів на Кремль стоїть Україна. А Україною у свою чергу керують Сполучені Штати Америки, які завжди диктують Україні, куди і чим бити.

Про це речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив у коментарі журналістам.

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США і Україна

За словами Дмитра Пєскова, російські спецслужби нібито мають дані, які засвідчують те, що до атаки дронів на Кремль причетна Україна.

Крім того, речник Путіна звинуватив у цьому інциденті і Сполучені Штати Америки. Він заявив, що Україна і засоби, і цілі для ударів вибирає під диктовку США.

Відсутність реакції Путіна

Пєсков пригрозив, що кремлівська влада нібито розглядає різноманітні варіанти відповіді на атаку дронів.

Але при цьому жодного звернення Володимира Путіна з цього питання не буде.

Також не планується екстреного скликання Ради безпеки Російської Федерації.

Парад буде

Щодо святкування Дня Перемоги на Червоній площі біля стін Кремля, то ці заходи, наголосив Пєсков, не планують скасовувати.

"Готується звичайний парад", — наголосив речник Володимира Путіна.

Нагадаємо, учора пресслужба Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.

"Кремль розцінює спробу удару київським режимом як сплановану терористичну акцію та замах на президента РФ напередодні Дня Перемоги. Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю де і коли вважатиме за потрібне", — заявила кремлівська пресслужба.

Також міністерство закордонних справ РФ пригрозило Україні наслідками за нічну атаку дронами.