Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Лавров на саміті ШОС зробив заяву про винних у атаці дронів на Кремль arrow

Лавров на саміті ШОС зробив заяву про винних у атаці дронів на Кремль

5 травня 2023 11:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Лавров на саміті ШОС зробив заяву про винних у атаці дронів на Кремль
Сергій Лавров на саміті ШОС у індійському Гоа. Фото: Reuters/Russian Foreign Ministry/Handout
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росія продовжує звинувачувати Захід у причетності до атаки дронів на Кремль. Голова МЗС РФ пообіцяв “конкретні заходи” у відповідь на цей інцидент.

Про це повідомили російські ЗМІ.

Читайте також:

Хто винен у "теракті"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Захід у причетності до атаки безпілотників на резиденцію Володимира Путіна.

"Зрозуміло, що без відома західних господарів київські терористи не могли здійснити атаку на Кремль", — наголосив Лавров.

Що буде робити Росія

Очільник російського МЗС пообіцяв, що Росія обов’язково відреагує на цей інцидент.

Ця відповідь, заявив Лавров, буде "не розмовами, а конкретними діями".

Нагадаємо, раніше пресслужба Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.

"Кремль розцінює спробу удару київським режимом як сплановану терористичну акцію та замах на президента РФ напередодні Дня Перемоги. Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю де і коли вважатиме за потрібне", — заявила кремлівська пресслужба.

Також міністерство закордонних справ РФ пригрозило Україні наслідками за нічну атаку дронами.

4 травня речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков звинуватив у цьому інциденті і Сполучені Штати Америки. Він заявив, що Україна і засоби, і цілі для ударів вибирає під диктовку США.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB