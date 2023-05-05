Лавров на саміті ШОС зробив заяву про винних у атаці дронів на Кремль

Сергій Лавров на саміті ШОС у індійському Гоа. Фото: Reuters/Russian Foreign Ministry/Handout

Росія продовжує звинувачувати Захід у причетності до атаки дронів на Кремль. Голова МЗС РФ пообіцяв “конкретні заходи” у відповідь на цей інцидент.

Про це повідомили російські ЗМІ.

Читайте також:

Хто винен у "теракті"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Захід у причетності до атаки безпілотників на резиденцію Володимира Путіна.

"Зрозуміло, що без відома західних господарів київські терористи не могли здійснити атаку на Кремль", — наголосив Лавров.

Що буде робити Росія

Очільник російського МЗС пообіцяв, що Росія обов’язково відреагує на цей інцидент.

Ця відповідь, заявив Лавров, буде "не розмовами, а конкретними діями".

Нагадаємо, раніше пресслужба Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.

"Кремль розцінює спробу удару київським режимом як сплановану терористичну акцію та замах на президента РФ напередодні Дня Перемоги. Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю де і коли вважатиме за потрібне", — заявила кремлівська пресслужба.

Також міністерство закордонних справ РФ пригрозило Україні наслідками за нічну атаку дронами.

4 травня речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков звинуватив у цьому інциденті і Сполучені Штати Америки. Він заявив, що Україна і засоби, і цілі для ударів вибирає під диктовку США.