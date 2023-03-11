Латвийскому политику, обругавшему делегацию россии в ОБСЕ, грозит суд: подробности
Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла заявил главе латвийской делегации Рихардсу Колсу, что его слова о переводчице Дарье Боярской из россии, которую он будто бы сравнил со шпионкой Анной Чапман, могут расцениваться как клевета. Слова латвийского политика могут стать предметом судебного преследования.
Соответствующее письмо Монтеллы, а также ответ на него опубликовал сам Колс.
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В письме от 1 марта генсек ПА ОБСЕ утверждает, что на заседании постоянного комитета в Вене Колс сказал: "Подобными именами являются Анна Чапман, (Елена) Батурина — думаю, все в этом зале знают, о ком я говорю".
"Этим вы заявили, что гражданская служащая международного персонала ПА ОБСЕ Боярская совершила такие же преступления, как и осужденная российская шпионка Чапман или миллиардерша Елена Батурина, которая финансирует путина. Единственное "доказательство", которое вы предоставили — это то, что она гражданка россии и работала переводчицей на мероприятиях наивысшего уровня", — говорится дальше.
Отметим, по данным СМИ, Дарья Боярская была переводчицей во время встречи владимира путина и экс-президента США Дональда Трампа в 2019 году. При этом это произошло в нарушение внутренних правил российского МИД, ведь Боярская в то время не работала в отделе министерства, а была советницей в департаменте по делам Северной Америки.
Напомним, ранее депутат из Латвии Рихардс Колс, принимавший участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, нецензурно выругался в адрес делегации россии, после чего в знак протеста из зала вышла половина делегаций.