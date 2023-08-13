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Латвия присоединилась к декларации стран G7 о поддержке Украины, — СМИ

13 августа 2023 20:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Латвия присоединилась к декларации стран G7 о поддержке Украины, — СМИ
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото: REUTERS/Ints Kalnins
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Правительство Латвии поддержало присоединение к декларации стран G7 относительно долгосрочной поддержки Украины. Это уже 15 страна, которая согласилась присоединиться.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

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Латвия присоединилась к декларации G7

Присоединение к декларации G7 подтверждает, что поддержка Латвии остается неизменной также в долгосрочной перспективе.

"Латвия продолжит оказывать политическую, экономическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине и ее народу, а также способствовать восстановлению страны", — говорится в сообщении.

К тому же, останется неизменной позиция Латвии относительно цели Украины — членства в Европейском Союзе и НАТО.

Напомним, министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что его страна, Литва и Латвия могут совместно принять решение о закрытии своих границ с Беларусью. Это может произойти в результате серьезных инцидентов с участием "вагнеровцев".

Также мы писали, что Греция присоединилась к декларации государств G7. Страна стала 14-й в списке тех, кто поддержал "гарантию безопасности" для Украины.

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