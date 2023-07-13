Коли Велика сімка поверне Росії заморожені активи: заява Єрмака

Зустріч лідерів країни Великої сімки і Президента України у Вільнюсі. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Країни Групи семи не будуть розморожувати активи Російської Федерації. Цей процес стане можливим тільки після того, як Україна отримає від Росії усі майбутні репарації.

Про це написав на своєму Telegram-каналі голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Андрій Єрмак заявив, що у рішенні Великої сімки, ухваленому під час зустрічі у Вільнюсі паралельно із самітом НАТО, йдеться про заморожені на території цих країн активів Російської Федерації.

Згідно із рішенням, ці активи не будуть повертатися Росії.

Коли Росія зможе повернути своє

За словами Єрмака, єдиним варіантом для РФ є виплата усіх майбутніх репарацій Україні.

Тільки після цього активи Росії на Заході будуть розморожені.

"Також існує необхідність створення міжнародного механізму для відшкодування збитків Україні", — наголосив голова Офісу Президента.

Єрмак про заморожені російські активи і Велику сімку

Нагадаємо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС розглядає плани використання заморожених активів Центрального банку Росії для допомоги у відбудові України.