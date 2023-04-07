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Кулеба предложил Евросоюзу компромисс по "ядерным" санкциям против россии

7 апреля 2023 23:48
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Дмитрий Кулеба
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Страны Европейского Союза готовятся к активной работе над новым пакетом санкций против РФ, в который могут войти ограничения против " Росатома ". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Евросоюзу сделать исключения по вопросу "ядерных" санкций для стран, критически зависящих от российских атомных технологий.

Об этом заявил Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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Министр считает, что для нескольких стран Брюссель может ввести исключения из-за ядерной зависимости от россии.

"Сейчас будет активно вестись работа над 11 пакетом санкций ЕС. Мы уже задаем вопрос о так называемых ядерных санкциях. Но здесь ситуация очень проста. Есть пара стран, которые критически зависят от ядерных технологий "Росатома", поэтому они любой ценой блокируют эти санкции. Поэтому, когда эти санкции будут приняты, могу предположить, что будут исключения для этих стран", — заявил он.

Напомним, к годовщине полномасштабного вторжения Евросоюз принял десятый пакет санкций против россии. В него вошли персональные и новые импортно-экспортные ограничения.

Европейский Союз и Соединенные Штаты договорились противостоять любым попыткам россии дестабилизировать глобальные энергетические рынки. Также представители США будут вместе искать способы перекрыть лазейки для обхода антироссийских санкций.

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