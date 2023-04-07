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Кулеба запропонував Євросоюзу компроміс щодо "ядерних" санкцій проти росії

7 квітня 2023 23:48
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Дмитро Кулеба
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Країни Європейського Союзу готуються до активної роботи над новим пакетом санкцій проти рф, до якого можуть увійти обмеження проти "Росатому". Глава МЗС України Дмитро Кулеба запропонував Євросоюзу зробити винятки у питанні "ядерних санкцій" для країн, які критично залежать від російських атомних технологій. 

Про це заявив Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону. 

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Міністр вважає, що для кількох країн Брюссель може запровадити винятки через ядерну залежність від рф.

"Зараз буде активно вестися робота над 11 пакетом санкцій ЄС. Ми вже ставимо питання про так звані ядерні санкції. Але тут ситуація дуже проста. Є пара країн, які критично залежать від ядерних технологій "Росатома", тому вони будь-якою ціною блокують ці санкції. Тому, коли ці санкції будуть ухвалені, то можу передбачити, що будуть винятки для цих країн", — заявив він.

Нагадаємо, до річниці повномасштабного вторгнення Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти росії. До нього увійшли персональні та нові імпортно-експортні обмеження.

Європейський Союз та Сполучені Штати домовилися протистояти будь-яким спробам росії дестабілізувати глобальні енергетичні ринки. Також представники США разом шукатимуть способи перекрити лазівки для обходу антиросійських санкцій. 

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