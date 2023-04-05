Кулеба принял участие в заседании Комиссии Украина-НАТО: о чем говорила украинская делегация
В Брюсселе прошло первое за шесть лет заседание Комиссии Украина-НАТО. Кроме того, украинская делегация провела ряд двусторонних встреч, которые имели целью ускорение поставок оружия и боеприпасов в Украину.
Об этом сообщил Facebook-страница Министерства иностранных дел Украины.
Исторический день
Украинская делегация приняла участие в мероприятиях в штаб-квартире Североатлантического альянса.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что это был исторический день — день рождения НАТО, день официального вступления в Альянс Финляндии и день первой за шесть лет Комиссии Украина-НАТО.
Исправить ошибку в 2008 году
Кулеба подчеркнул, что пора делать большие шаги.
"Вильнюс-2023 должен сделать то, чего не сделал Бухарест-2008 (тогда НАТО отказал Украине в ПДЧ. — Ред.). Вступление Финляндии доказывает, что Альянс способен на исторические решения", — заявил министр.
Также Дмитрий Кулеба напомнил, что Финляндия вступила в НАТО без всякого плана действий по членству.
"Поэтому и для Украины на повестке дня стоит не ПДЧ, а непосредственно движение к полноправному членству в НАТО", — заверил глава украинского МИД.
Переговоры в Брюсселе
Помимо участия в заседании Комиссии украинские дипломаты провели десять двусторонних встреч с европейскими коллегами.
"Все для ускорения снабжения оружием и боеприпасами, а также обеспечения стратегической долгосрочной поддержки", — объяснил цель этих переговоров Дмитрий Кулеба.
Напомним, что Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на июльский саммит НАТО. Он состоится в Вильнюсе.
Фото: Reuters