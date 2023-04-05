Кулеба принял участие в заседании Комиссии Украина-НАТО: о чем говорила украинская делегация

Встреча в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

В Брюсселе прошло первое за шесть лет заседание Комиссии Украина-НАТО. Кроме того, украинская делегация провела ряд двусторонних встреч, которые имели целью ускорение поставок оружия и боеприпасов в Украину.

Об этом сообщил Facebook-страница Министерства иностранных дел Украины.

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Исторический день

Украинская делегация приняла участие в мероприятиях в штаб-квартире Североатлантического альянса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что это был исторический день — день рождения НАТО, день официального вступления в Альянс Финляндии и день первой за шесть лет Комиссии Украина-НАТО.

Исправить ошибку в 2008 году

Кулеба подчеркнул, что пора делать большие шаги.

"Вильнюс-2023 должен сделать то, чего не сделал Бухарест-2008 (тогда НАТО отказал Украине в ПДЧ. — Ред.). Вступление Финляндии доказывает, что Альянс способен на исторические решения", — заявил министр.

Также Дмитрий Кулеба напомнил, что Финляндия вступила в НАТО без всякого плана действий по членству.

"Поэтому и для Украины на повестке дня стоит не ПДЧ, а непосредственно движение к полноправному членству в НАТО", — заверил глава украинского МИД.

Переговоры в Брюсселе

Помимо участия в заседании Комиссии украинские дипломаты провели десять двусторонних встреч с европейскими коллегами.

"Все для ускорения снабжения оружием и боеприпасами, а также обеспечения стратегической долгосрочной поддержки", — объяснил цель этих переговоров Дмитрий Кулеба.

Напомним, что Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на июльский саммит НАТО. Он состоится в Вильнюсе.

Фото: Reuters