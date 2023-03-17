Кулеба указал на одну из ключевых проблем военной помощи от Запада
Западные партнеры предоставляют Украине оружие, необходимое для противостояния российской агрессии, недостаточно быстро. Запад оказалось неготовым к военному конфликту такого масштаба.
Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC.
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"Хотим, чтобы партнеры действовали быстрее"
Кулеба сказал, что западные союзники не оказывают Украине военной поддержки достаточно быстро, поскольку они не были готовы к конфликту такого масштаба, как Первая мировая война. Но стране нужны артиллерийские снаряды.
"Мы хотим, чтобы партнеры действовали быстрее. Если одну доставку откладывают на один день, это значит, что кто-то погибнет на передовой. Это значит, что тот, кто мог быть еще жив, умрет", — сказал он.
По словам Кулебы, наибольший спрос на боеприпасы был в городе Бахмут, который украинские силы удерживают более семи месяцев, несмотря на неоднократные попытки россии захватить город.
В то же время глава украинской дипломатии отметил, что хотя Украина получила военную и экономическую поддержку от западных государств после вторжения россии, многие страны Африки, Азии и Южной Америки остались в стороне. Он подчеркнул, что некоторые исторически симпатизируют россии, некоторые озабочены экономическими потерями из-за войны, а другие считают, что Запад затягивает боевые действия без надобности.
Но Кулеба подчеркнул, что страны, не поддержавшие Украину сейчас, "заплатят цену в будущем".
Напомним, сегодня правительство Словакии согласовало передачу Вооруженным силам Украины боевых истребителей МиГ-29. Украина должна получить от словацких партнеров 13 таких самолетов.
Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что в ближайшие дни эта страна передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.
Фото: MIKE SEGAR/REUTERS