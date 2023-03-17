Кулеба вказав на одну з ключових проблем військової допомоги від Заходу

Дмитро Кулеба

Західні партнери надають Україні зброю, необхідну для протистояння російській агресії, не достатньо швидко. Захід виявився неготовим до воєнного конфлікту такого масштабу.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC.

"Хочемо, щоб партнери діяли швидше"

Кулеба сказав, що західні союзники не надають Україні військову підтримку достатньо швидко, оскільки вони не були готові до конфлікту такого масштабу, як Перша світова війна. Але країні потрібні артилерійські снаряди.

"Ми хочемо, щоб партнери діяли швидше. Якщо одну доставку відкладають на один день, це означає, що хтось загине на передовій. Це означає, що той, хто міг бути ще живим, помре", — сказав він.

За словами Кулеби, найбільший попит на боєприпаси був у місті Бахмут, яке українські сили утримують більше семи місяців попри неодноразові спроби росії захопити місто.

Водночас глава української дипломатії зауважив, що хоча Україна отримала військову та економічну підтримку від західних держав після вторгнення росії, багато країн Африки, Азії та Південної Америки залишилися осторонь. Він наголосив, що деякі історично симпатизують росії, деякі стурбовані економічними втратами через війну, а інші вважають, що Захід затягує бойові дії без потреби.

Але Кулеба наголосив, що країни, які не підтримали Україну зараз, "заплатять ціну в майбутньому".

Нагадаємо, сьогодні уряд Словаччини погодив передачу Збройним силам України бойових винищувачів МіГ-29. Україна має отримати від словацьких партнерів 13 таких літаків.

Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив — у найближчі дні ця країна передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29.

Фото: MIKE SEGAR/REUTERS