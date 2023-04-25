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Кулеба рассказал, почему НАТО затягивает со вступлением Украины в Альянс

25 апреля 2023 23:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Кулеба рассказал, почему НАТО затягивает со вступлением Украины в Альянс
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в НАТО в настоящее время не хватает политической воли для принятия решения о вступлении Украины.

Об этом Кулеба сказал в интервью CNN.

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"Всем кто говорит, что вступление Украины невозможно, я советую взглянуть на пример Финляндии. Год назад было невозможно представить, что это произойдет. Но теперь, когда была политическая воля, Финляндию приняли в НАТО. Поэтому все возможно, когда есть политическая воля, все другое второстепенное. Но сейчас я хочу сказать как факт, что политической воли в Альянсе не хватает", — сказал Кулеба.

По его словам, членство Украины в НАТО не остановит войну, но оно поможет предотвратить войны в евроатлантическом регионе в будущем.

"Пока Украина будет оставаться вне НАТО, находясь близким другом, наиболее уважаемым союзником, специальным партнером или в какой-то другой суррогатной форме сотрудничества, будет существовать риск повторения российской агрессии против Украины. Именно поэтому стратегически разумно исключить такой риск. Какова бы ни была цена сохранения мира, цена восстановление мира всегда выше", — сказал министр.

Напомним, недавно эксперт назвал вероятную дату вступления Украины в НАТО. Скорее всего, это может произойти 4 апреля 2024 года в Вашингтоне.

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