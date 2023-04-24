Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Експерт назвав ймовірну дату вступу України в НАТО arrow

Експерт назвав ймовірну дату вступу України в НАТО

24 квітня 2023 16:05
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Експерт назвав ймовірну дату вступу України в НАТО
Зустріч генсека НАТО Єнса Столтенберга та президента України Володимира Зеленського. ФОТО: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Захід не має жодного морального права чинити будь-які перешкоди для вступу України в НАТО. Адже офіційний Київ має вагомий результат: ЗСУ розбивають всю російську армію. Проте навряд Україна отримає запрошення до Альянсу на цьогорічному саміті у Вільнюсі. Швидше за все це може статися 4 квітня 2024 року у Вашингтоні.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Юрій Романюк, голова ВГО "Україна в НАТО".

Читайте також:

На його думку, ціллю візиту генсека НАТО Єнса Столтенберга минулого тижня до Києва була серйозна розмова із президентом Володимиром Зеленським. Столтенберг намагався пояснити Зеленському, що рішення про вступ України в Альянс буде ухвалене в залежності від результату війни з Росією.

Столтенберг Зеленський
Зустріч генсека НАТО Єнса Столтенберга та президента України Володимира Зеленського. ФОТО: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

"Якщо війна завершиться не поверненням усіх територій, а т.з. мирними домовленостями, то Росія наполягатиме на відмові України від вступу в НАТО. Через це Україні наразі не хочуть давати запрошення до Альянсу на Вільнюському саміті. Навряд він хоче бігти поперед паравозу і потрапити у дурну ситуацію", — уточнив Романюк.

Україна в НАТО Юрій Романюк
Юрій Романюк. Фото: Уніан

За його словами, це лише один із варіантів розвитку подій. Бо якщо реалізується інший, а саме повна деокупація Україною всіх своїх територій, тоді Україна гарантовано отримає запрошення. Але це може статися не на саміті у Вільнюсі, а на саміті у Вашингтоні. Він відбудеться 4 квітня 2024 року — того дня НАТО виповнюється 75 років.

"В цей час якраз триватиме президентська кампанія Джо Байдена. Для нього як для політика, теж дуже важлива перемога України над Росією. Адже тоді він буде президентом-переможцем, що позитивно впливатиме на його передвиборчу кампанію. І якщо до того часу завершиться гаряча фаза війни, Україні можуть дати запрошення до НАТО", — припустив Романюк. 

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю у форматі "Рамштайн" минулого тижня заявив, що Україна зрештою стане членом НАТО.

З цим погоджуються союзники з Північноатлантичного Альянсу. Однак наразі головна увага з їхнього боку приділяється забезпеченню перемоги України у війні над Росією.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB