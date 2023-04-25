Кулеба розповів, чому НАТО затягує зі вступом України в Альянс

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що в НАТО на цей час бракує політичної волі для ухвалення рішення про вступ України.

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю CNN.

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"Всім хто каже, що вступ України неможливий, я раджу поглянути на приклад Фінляндії. Рік тому було неможливо уявити, що це станеться. Але тепер, коли була політична воля, Фінляндію прийняли в НАТО. Тому все можливо, коли є політична воля, все інше другорядне. Але зараз я хочу сказати як факт, що політичної волі в Альянсі бракує", — сказав Кулеба.

За його словами, членство України в НАТО не зупинить війну, але воно допоможе запобігти війнам в євроатлантичному регіоні в майбутньому.

"Поки Україна залишатиметься поза НАТО, перебуваючи близьким другом, найбільш поважним союзником, спеціальним партнером чи в якійсь іншій сурогатній формі співпраці, існуватиме ризик повторення російської агресії проти України. Саме тому стратегічно розумно виключити такий ризик. Якою б не була ціна збереження миру, ціна відновлення миру завжди вища", — сказав міністр.

Нагадаємо, нещодавно експерт назвав ймовірну дату вступу України в НАТО. Найімовірніше, це може статися 4 квітня 2024 року у Вашингтоні.