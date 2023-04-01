Кулеба просит не давать шансов рф злоупотреблять в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов Совета безопасности ООН не позволять рф злоупотреблять своим председательством в этом органе. Кулеба отметил, что в свете агрессивной войны россии, ее председательство в Совбезе выглядит как оскорбление всего международного сообщества.

Об этом Кулеба написал в своем Twitter.

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Что сказал Кулеба

В своем Twitter глава украинского МИДа призвал членов Совбеза ООН прекратить любые попытки россии злоупотреблять своим председательством и напомнил, что рф получила свое место в Совете безопасности незаконно.

Russian UNSC presidency is a slap in the face to the international community. I urge the current UNSC members to thwart any Russian attempts to abuse its presidency. I also remind that Russia is an outlaw on the UNSC: https://t.co/rZVC1pV0MY#BadRussianJoke #InsecurityCouncil — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 1, 2023

В ответ Латвийский МИД также осудил ситуацию и заявил, что она аморальна, и не остановит работу над привлечением россии к ответственности за военные преступления.

Ситуация ухудшается из-за того, что россия продолжает вести агрессивную войну, и ее действия являются прямым нарушением международного права. Председательство рф в Совбезе вызвало широкий общественный протест, и Украина активно работает на международном уровне, чтобы привлечь внимание к проблеме агрессивного поведения рф.

#Russia assuming rotating presidency of @UN Security Council is both immoral and deplorable but this won’t stop us from working to hold war criminals in Moscow accountable and continue rallying support for #Ukraine — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 1, 2023

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел россии Сергей Лавров заявил, что боеприпасы с обедненным ураном якобы негативно повлияют на сельское хозяйство Украины.

Также Лавров вызвал бурный смех у участников конференции Raisina Dialogue в Индии: выступая на мероприятии, глава российского МИДа пытался рассказывать, что Украина якобы сама начала войну против россии.