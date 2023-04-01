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Кулеба просит не давать шансов рф злоупотреблять в Совбезе ООН

1 апреля 2023 17:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов Совета безопасности ООН не позволять рф злоупотреблять своим председательством в этом органе. Кулеба отметил, что в свете агрессивной войны россии, ее председательство в Совбезе выглядит как оскорбление всего международного сообщества.

Об этом Кулеба написал в своем Twitter.

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 В своем Twitter глава украинского МИДа призвал членов Совбеза ООН прекратить любые попытки россии злоупотреблять своим председательством и напомнил, что рф получила свое место в Совете безопасности незаконно. 

В ответ Латвийский МИД также осудил ситуацию и заявил, что она аморальна, и не остановит работу над привлечением россии к ответственности за военные преступления. 

Ситуация ухудшается из-за того, что россия продолжает вести агрессивную войну, и ее действия являются прямым нарушением международного права. Председательство рф в Совбезе вызвало широкий общественный протест, и Украина активно работает на международном уровне, чтобы привлечь внимание к проблеме агрессивного поведения рф.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел россии Сергей Лавров заявил, что боеприпасы с обедненным ураном якобы негативно повлияют на сельское хозяйство Украины.

Также Лавров вызвал бурный смех у участников конференции Raisina Dialogue в Индии: выступая на мероприятии, глава российского МИДа пытался рассказывать, что Украина якобы сама начала войну против россии.

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