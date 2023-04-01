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Кулеба просить не давати шансів рф зловживати в Раді безпеки ООН

1 квітня 2023 17:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав членів Ради безпеки ООН не дозволяти росії зловживати своїм головуванням у цьому органі. Кулеба зазначив, що у світлі агресивної війни рф її головування в Радбезі виглядає як образа всієї міжнародної спільноти.

Про це Кулеба написав у своєму Twitter.

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У своєму Twitter глава українського МЗС закликав членів Ради безпеки ООН припинити будь-які спроби росії зловживати своїм головуванням і нагадав, що рф отримала своє місце в Раді безпеки незаконно.

У відповідь Латвійське МЗС також засудило ситуацію і заявило, що вона аморальна, і не зупинить роботу над притягненням росії до відповідальності за воєнні злочини.

Ситуація погіршується через те, що росія продовжує вести агресивну війну і її дії є прямим порушенням міжнародного права. Головування росії в Раді безпеки викликало широкий громадський протест, і Україна активно працює на міжнародному рівні, щоб привернути увагу до проблеми агресивної поведінки рф.

Нагадаємо, минулого тижня міністр закордонних справ росії Сергій Лавров заявив, що боєприпаси зі збідненим ураном нібито негативно вплинуть на сільське господарство України.

Також Лавров викликав бурхливий сміх в учасників конференції Raisina Dialogue в Індії: виступаючи на заході, глава російського МЗС намагався розповідати, що Україна нібито сама розпочала війну проти росії.

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