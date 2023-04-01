Кулеба просить не давати шансів рф зловживати в Раді безпеки ООН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав членів Ради безпеки ООН не дозволяти росії зловживати своїм головуванням у цьому органі. Кулеба зазначив, що у світлі агресивної війни рф її головування в Радбезі виглядає як образа всієї міжнародної спільноти.

Про це Кулеба написав у своєму Twitter.

Читайте також:

Що сказав Кулеба

У своєму Twitter глава українського МЗС закликав членів Ради безпеки ООН припинити будь-які спроби росії зловживати своїм головуванням і нагадав, що рф отримала своє місце в Раді безпеки незаконно.

Russian UNSC presidency is slap в face to international community. I urge поточні UNSC members до thwart any Russian attempts до abuse його presidency. I also remind that Russia is outlaw on the UNSC: https://t.co/rZVC1pV0MY #BadRussianJoke #InsecurityCouncil - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 1, 2023

У відповідь Латвійське МЗС також засудило ситуацію і заявило, що вона аморальна, і не зупинить роботу над притягненням росії до відповідальності за воєнні злочини.

Ситуація погіршується через те, що росія продовжує вести агресивну війну і її дії є прямим порушенням міжнародного права. Головування росії в Раді безпеки викликало широкий громадський протест, і Україна активно працює на міжнародному рівні, щоб привернути увагу до проблеми агресивної поведінки рф.

#Russia assuming rotating presidency @UN Security Council є важливим і нерозвиненим, але це не буде з допомогою працюючих до тяжких війнах кримінальних в Москву аккаунтальний і постійний підтримка підтримки для #Ukraine — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 1, 2023

Нагадаємо, минулого тижня міністр закордонних справ росії Сергій Лавров заявив, що боєприпаси зі збідненим ураном нібито негативно вплинуть на сільське господарство України.

Також Лавров викликав бурхливий сміх в учасників конференції Raisina Dialogue в Індії: виступаючи на заході, глава російського МЗС намагався розповідати, що Україна нібито сама розпочала війну проти росії.