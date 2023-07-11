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Кулеба прокомментировал основные решения саммита НАТО

11 июля 2023 23:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Кулеба высказался о саммите НАТО
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По результатам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал свое заявление. В частности, политик сказал, что Альянсу "не хватило политической воли на заявку на членство".

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью для издания Bloomberg.

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По словам Кулебы, в НАТО не должны держать Украину "во взвешенном состоянии", когда это касается членства в Альянсе. Он утверждает, что на данном этапе есть все условия, чтобы Украина получила приглашение в союз.

Также Кулеба добавил, что Украина продолжит сотрудничать с членами НАТО в определенный срок.

"Чем короче он будет, тем лучше будет для всех", — добавил Кулеба.

Напомним, в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлится 11-12 июля. Лидеры НАТО официально рассмотрят заявку Украины на членство и должны определить дальнейшие отношения.

Известно, что первый день саммита Зеленский выступил перед литовцами на главной площади Вильнюса.

Украинский лидер начал свое обращение к литовскому народу с поднятия флага, привезенного из Бахмута.

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