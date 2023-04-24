​​Кулеба объяснил европейцам, почему оружие для ВСУ нужно как можно скорее

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook-страница МИД

Мирную жизнь в Европе может гарантировать только поражение России. Поэтому поставки оружия Украине должны быть максимально ускорены.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Оружие должно быть как можно быстрее

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, выступая на Совете министров иностранных дел ЕС, заявил, что гарантией нормальной жизни для Европы является поражение России. Сейчас у Запада нет никакой более важной задачи.

"Для его достижения Украине нужно больше оружия и боеприпасов, и все это должно быть доставлено как можно скорее", — подчеркнул министр.

Совместная стратегическая цель

"У нас общая стратегическая цель: обеспечить мир в Европе для будущих поколений", — заявил Дмитрий Кулеба.

И эта цель, добавил украинский министр, зависит именно от скорости решений стран ЕС и реализации этих решений в жизнь.

Кулеба призвал европейцев убрать все бюрократические барьеры в процессе поддержки Украины.

"Уничтожим любые задержки на пути между решением о предоставлении оружия и его прибытием на границу Украины", — призвал украинский чиновник.

Напомним, что в секретных документах Пентагона, которые проанализировали СМИ, говорится, что Вооруженным силам настолько не хватает зенитных средств, что они могут потерять контроль над своим небом в пользу России.