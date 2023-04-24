Кулеба объяснил европейцам, почему оружие для ВСУ нужно как можно скорее
Мирную жизнь в Европе может гарантировать только поражение России. Поэтому поставки оружия Украине должны быть максимально ускорены.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Оружие должно быть как можно быстрее
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, выступая на Совете министров иностранных дел ЕС, заявил, что гарантией нормальной жизни для Европы является поражение России. Сейчас у Запада нет никакой более важной задачи.
"Для его достижения Украине нужно больше оружия и боеприпасов, и все это должно быть доставлено как можно скорее", — подчеркнул министр.
Совместная стратегическая цель
"У нас общая стратегическая цель: обеспечить мир в Европе для будущих поколений", — заявил Дмитрий Кулеба.
И эта цель, добавил украинский министр, зависит именно от скорости решений стран ЕС и реализации этих решений в жизнь.
Кулеба призвал европейцев убрать все бюрократические барьеры в процессе поддержки Украины.
"Уничтожим любые задержки на пути между решением о предоставлении оружия и его прибытием на границу Украины", — призвал украинский чиновник.
Напомним, что в секретных документах Пентагона, которые проанализировали СМИ, говорится, что Вооруженным силам настолько не хватает зенитных средств, что они могут потерять контроль над своим небом в пользу России.