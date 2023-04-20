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У Південній Кореї відмовилися від постачання зброї Україні через російську позицію, — ЗМІ

20 квітня 2023 10:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Південній Кореї відмовилися від постачання зброї Україні через російську позицію, — ЗМІ
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, який раніше заявляв про можливість військової допомоги Україні. Фото: Reuters/Kim Hong-Ji
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Південна Коря не буде постачати зброю Україні. Причиною є бажання стабільних відносин із Російською Федерацією.

Про це повідомило інформаційне агентство Yonhap.

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Зброї не буде

У Південній Кореї відмовилися від ідеї постачання зброї для України.

Як зазначило видання, неназваний південнокорейський чиновник під час брифінгу зробив заяву на цю тему.

Він наголосив: "Ми не робимо цього тому, що одночасно з тим, що Південна Корея активно підтримує міжнародне співтовариство заради захисту свободи громадян України, ми маємо стабільно управляти відносинами з Росією".

Президента Кореї "не так зрозуміли"

Також чиновник прокоментував нещодавну заяву президента країни Юн Сок Йоля, який нібито визнав реальною можливість постачання зброї до України.

Ця заява нібито була лише "теоретичною і всеосяжною", а не конкретною.

Нагадаємо, Юн Сок Йоль заявив учора, 19 квітня, що Південна Корея може розширити свою підтримку Україні, вийшовши за рамки гуманітарної та економічної допомоги.

Президент Республіки Корея наголосив, що його уряд вивчає можливість допомогти Україні захистити і відновити її, так само як Південна Корея отримала міжнародну допомогу під час Корейської війни 1950-53 років.

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