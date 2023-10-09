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Кулеба объяснил, почему в США приняли финансирование правительства без учета помощи Украине

9 октября 2023 18:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Кулеба объяснил, почему в США приняли финансирование правительства без учета помощи Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В субботу, 30 сентября, Конгресс США принял временное финансирование правительства, но без предоставления финансовой помощи Украине в размере 6 миллиардов долларов. Такое решение, вероятно, не повод для волнения и было политической борьбой между политическими партиями.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью для издания Forbes.

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В чем заключается причина инцидента

По словам Дмитрия Кулебы, в сентябре этого года президент Владимир Зеленский был с визитом в Вашингтоне. Тогда глава украинского государства провел переговоры с лидерами политических партий США, Сената, Палаты, а также Джо Байденом и министром обороны страны. Никто из политиков не подвергал сомнению продолжать поддерживать Украину.

"Решение Конгресса, скорее, инцидент, а не системный сбой. Это был яркий момент политической борьбы. Фракция "трампистов" создала политический цейтнот, поставив перед выбором: или "шатдаун" правительства США, или его избегаем при условии вынесения "украинского вопроса" на отдельное голосование", — говорит Кулеба.

Министр уверяет, что есть голоса за финансирование Украины и соответствующие решения обязательно примут. Однако напряжение вокруг этого может свидетельствовать о приближающихся президентских выборах в Штатах.

"Это урок для всех. Мы активно работаем с Конгрессом, общаемся с администрацией Белого дома, чтобы в дальнейшем избегать подобных инцидентов. Но должны понимать — чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов", — добавляет Кулеба.

Напомним, Соединенные Штаты Америки на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине. Это предположительно состоится на встрече Контактной группы по поставкам вооружения Украине в Брюсселе 11 октября.

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