Кулеба пояснив, чому в США ухвалили фінансування уряду без врахування допомоги Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS

У суботу, 30 вересня, Конгрес США ухвалив тимчасове фінансування уряду, але без надання фінансової допомоги Україні у розмірі 6 мільярдів доларів. Таке рішення, ймовірно, не є приводом для хвилювання і було політичною боротьбою між політичними партіями.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю для видання Forbes.

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За словами Дмитра Кулеби, у вересні цього року президент Володимир Зеленський був з візитом у Вашингтоні. Тоді глава української держави провів переговори з лідерами політичних партій США, Сенату, Палати, а також Джо Байденом та міністром оборони країни. Ніхто з політиків не ставив під сумнів продовжувати підтримувати Україну.

"Рішення Конгресу, скоріше, інцидент, а не системний збій. Це був яскравий момент політичної боротьби. Фракція "трампістів" створила політичний цейтнот, поставивши перед вибором: або "шатдаун" уряду США, або його уникаємо за умови винесення "українського питання" на окреме голосування", — каже Кулеба.

Міністр запевняє, що голоси за фінансування України є й відповідні рішення обов'язково ухвалять. Однак, напруга навколо цього може свідчити про наближення президентських виборів у Штатах.

"Це урок для всіх. Ми активно працюємо з Конгресом, спілкуємося з адміністрацією Білого дому, щоб надалі уникати подібних інцидентів. Але маємо розуміти — чим ближче до президентських виборів в США, тим більше буде складних моментів", — додає Кулеба.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки на цьому тижні оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Це, як передбачається, відбудеться на зустрічі Контактної групи з постачання озброєння Україні в Брюсселі 11 жовтня.