Кулеба объяснил, почему Украина хочет вступить в ЕС и НАТО
В министерстве иностранных дел призвали не воспринимать потенциальное вступление Украины в ЕС и НАТО как благотворительность. Глава ведомства заверил, что у Европы также есть в этом свой интерес.
Об этом Дмитрий Кулеба заявил на саммите Украина-Оксфорд 2023 "Европейские горизонты для Украины".
-
В Киевской области мужчина зарезал товарища и спрятал тело на кладбище, — полиция
-
Microsoft анонсировала революционное обновление ChatGPT: какие уникальные функции получит чат-бот
-
Мустафа Джемилев рассказал, как Украина собирается возвращать оккупированный Крым
-
Львовская полиция разоблачила незаконное производство глушителей : что грозит злоумышленникам
-
Малыши Одессы: за прошлую неделю в городе родился 131 младенец
-
Африку атаковал мощный циклон "Фредди": погибли десятки человек
-
В Sony намекнули на дату выхода PlayStation 6
-
Во Львове медсестру, отказавшуюся ехать на фронт, оштрафовали на 102 тысячи гривен
-
Три знака зодиака до конца года услышат свадебные колокола: кому повезет
-
Обстрел на Николаевщине: враг прячется за мирным населением
Подробности
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что членство нашей страны в ЕС или НАТО — это не благотворительность или откуп, это долгий путь страны, который должен стать гарантией мира.
"Это представляет прагматичный интерес для самого европейского сообщества. Членство Украины в ЕС и НАТО станет гарантией долгосрочного мира и стабильности", — подчеркнул Кулеба.
Также по словам министра, неопределенность относительно членства Украины очень опрометчива:
"Удержание на периферии" лишь будет побуждать дальнейшую российскую агрессию, не являющуюся в интересах Европы".
Напомним, ранее мы писали, что в мае Украина ожидает получить неформальную оценку выполнения "кандидатских критериев" для вступления в ЕС.
Как известно, ЕС при предоставлении Украине статуса кандидата определил семь критериев, выполнение которых является обязательным условием для дальнейшего сближения, в частности, для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС. Есть только экспертные оценки того, как Украина выполняет эти требования. Официальная оценка со стороны ЕС будет представлена только в октябре.