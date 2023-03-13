Кулеба объяснил, почему Украина хочет вступить в ЕС и НАТО

В МИД подчеркнули, что членство в этих союзах станет гарантией долгосрочного мира

В министерстве иностранных дел призвали не воспринимать потенциальное вступление Украины в ЕС и НАТО как благотворительность. Глава ведомства заверил, что у Европы также есть в этом свой интерес.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил на саммите Украина-Оксфорд 2023 "Европейские горизонты для Украины".

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что членство нашей страны в ЕС или НАТО — это не благотворительность или откуп, это долгий путь страны, который должен стать гарантией мира.

"Это представляет прагматичный интерес для самого европейского сообщества. Членство Украины в ЕС и НАТО станет гарантией долгосрочного мира и стабильности", — подчеркнул Кулеба.

Также по словам министра, неопределенность относительно членства Украины очень опрометчива:

"Удержание на периферии" лишь будет побуждать дальнейшую российскую агрессию, не являющуюся в интересах Европы".

Напомним, ранее мы писали, что в мае Украина ожидает получить неформальную оценку выполнения "кандидатских критериев" для вступления в ЕС.

Как известно, ЕС при предоставлении Украине статуса кандидата определил семь критериев, выполнение которых является обязательным условием для дальнейшего сближения, в частности, для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС. Есть только экспертные оценки того, как Украина выполняет эти требования. Официальная оценка со стороны ЕС будет представлена только в октябре.