Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на саммите по вопросам демократии в Вашингтоне и подчеркнул мирный план страны. Он указал, что агрессия России направлена не только против Украины, но и на разрушение мирового порядка, основанного на международном праве и Уставе ООН.

Об этом пишет The Guardian.

Мирный план Украины

Со своей стороны, Украина защищает демократический мир, борясь за свое будущее и общие демократические ценности.

Кулеба подчеркнул, что ни одна страна не желает мира больше, чем Украина, но мир по любой цене является иллюзией. Украинский народ примет мир только при условии полного прекращения российской агрессии, вывода российских войск с украинской территории и восстановления территориальной целостности страны в рамках международно признанных границ.

Кулеба также подчеркнул, что Россия должна покинуть каждый квадратный метр украинской территории и не должно быть неправильного толкования термина "отказ".

Госсекретарь США Энтони Блинкен откликнулся на призывы к прекращению огня, заявив, что хотя они привлекательны, они рискуют заморозить конфликт и позволить россии закрепить свои территориальные приобретения за счет Украины.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что во время наказания российского диктатора владимира путина нельзя дать соучастникам преступления агрессии переложить всю ответственность на президента рф. Они также должны быть наказаны.