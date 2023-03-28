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Кулеба описав мирний план України: подробиці

28 березня 2023 18:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Глава МЗС України Дмитро Кулеба
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на саміті з питань демократії у Вашингтоні та наголосив на мирному плані країни. Він зазначив, що агресія росії спрямована не лише проти України, а й на руйнування світового порядку, заснованого на міжнародному праві та Статуті ООН.

Про це пише The Guardian.

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Зі свого боку, Україна захищає демократичний світ, борючись за своє майбутнє та спільні демократичні цінності.

Кулеба наголосив, що жодна країна не бажає світу більше, ніж Україна, але світ за будь-яку ціну є ілюзією. Український народ прийме мир лише за умови повного припинення російської агресії, виведення російських військ з української території та відновлення територіальної цілісності країни у межах міжнародно визнаних кордонів.

Кулеба також наголосив, що росія має залишити кожен квадратний метр української території й не має бути неправильного тлумачення терміну "відмова".

Держсекретар США Ентоні Блінкен відгукнувся на заклики до припинення вогню, заявивши, що хоча вони є привабливими, вони ризикують заморозити конфлікт і дозволити росії закріпити свої територіальні придбання коштом України.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що під час покарання російського диктатора володимира путіна не можна дати співучасникам злочину агресії перекласти всю відповідальність на президента росії. Вони також мають бути покарані.

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