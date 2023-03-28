"Гарантия безопасности Европы": Кулеба про вступление Украины в НАТО и ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Сегодня в Украине на поле боя определяется будущее евроатлантической безопасности, и вступление страны в ЕС и НАТО обеспечит безопасность Европы на десятилетия.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИД.

Заявление Кулебы

Министр выступил в качестве почетного гостя на мероприятии Адриатической Хартии и подчеркнул важность членства Украины в НАТО. По его словам, Украина стала донором безопасности для евроатлантического сообщества, сдерживая агрессивную россию с помощью союзников.

Кулеба уверен, что вступление Украины в НАТО будет выгодно как для страны, так и для самого Альянса. Украинская сила, стойкость и храбрость, а также взаимосовместимое с армиями союзников украинское войско, внесут значительный вклад в коллективную безопасность.

Министр выразил надежду на то, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе примет решение о стремлении Альянса видеть Украину в своих рядах. Вступление Украины в ЕС и НАТО завершит процесс переформатирования глобальной архитектуры безопасности и обеспечит безопасность Европы на долгосрочную перспективу.

В заключение, Кулеба отметил, что чем больше поддержки Украина получит сегодня, тем быстрее сможет добиться победы и тем меньше ресурсов потребуется в долгосрочной перспективе.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что во время наказания российского диктатора владимира путина нельзя дать соучастникам преступления агрессии переложить всю ответственность на президента рф. Они также должны быть наказаны.