Кулеба намекнул на важные новости из Лондона, где находится с визитом Президент Зеленский

Кулеба анонсировал важные новости для ВСУ во время визита Зеленского в Лондон
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию будут приняты важные в военном плане решения. Также он напомнил об отправке танков для Украины.
Об этом сообщил на своей Facebook-странице министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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День важных решений
По словам Дмитрия Кулебы, во время визита украинской делегации во главе с Президентом Владимиром Зеленским в столицу Великобритании будут иметь место определенные договоренности по военной помощи.
"Для Украины и ее Сил обороны сегодня будет очень полезный день. Очень", — подчеркнул министр иностранных дел, не став, впрочем, раскрывать детали будущих соглашений между украинскими и британскими властями.
На чем украинская делегация прибыла в Лондон
Кулеба опубликовал фото военно-транспортного самолета королевских воздушных сил Великобритании, на котором, по его словам, украинская делегация прибыла в Лондон.
"В скором времени этим или подобным бортом в Украину полетят танки Challenger и крайне другие вредные для российского оккупанта вещи", — подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.
Напомним, сегодня, 8 февраля, Владимир Зеленский прибыл в Лондон. Это второй зарубежный визит Президента с начала полномасштабного вторжения россии. Встретил Президента Украины премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Также Зеленского в аэропорту встретили министр обороны Бен Уоллес, посол Украины в Британии Вадим Пристайко и посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.
Как пишут СМИ, Зеленский должен выступить перед парламентом страны. После этого он вместе с премьер-министром Великобритании встретится с украинскими военными, проходящими учения. Кроме того, Букингемский дворец подтвердил, что у короля Чарльза сегодня будет аудиенция с Владимиром Зеленским.
Украинская делегация прилетела на борту военно-транспортного самолета C-17A Globemaster III Королевских воздушных сил, вылетевшего из польского Ряшева.
Фото: Facebook