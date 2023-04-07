Кубраков встретился с министром обороны Турции: обсуждали «зерновой коридор»

Александр Кубраков вместе с Хулуси Акаром выразил удовлетворение совместной работой

Министр обороны Турции Хулуси Акар встретился с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым в пятницу, 7 апреля. Министры обсудили работу "зернового коридора".

Об этом сообщает Министерство обороны Турции.

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Подробности встречи

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о бесперебойной работе зернового коридора", — заявило Минобороны Турции.

Отмечается также, что чиновники выразили удовлетворение проводимой работой в Совместном координационном центре.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.



Görüşmede;



◼️Tahıl koridorunun aksaksız işlemesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.



◼️Müşterek Koordinasyon Merkezinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade… pic.twitter.com/U7VhBCUEjd — TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2023

Напомним, что за неделю работы "зернового коридора" с 27 марта по 2 апреля через морские порты Одесской области было экспортировано 852 тысяч тонн агропродукции. Показатели экспорта выросли на 6%.

Также ранее мы сообщали, что за все время, работающее "зерновое соглашение", Украина поставила почти 2 миллиона тонн пищевой пшеницы. Объем мог быть в два раза больше, однако инспекционные комиссии тормозят этот процесс.