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Кубраков встретился с министром обороны Турции: обсуждали «зерновой коридор»

7 апреля 2023 00:37
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Александр Кубраков вместе с Хулуси Акаром выразил удовлетворение совместной работой
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр обороны Турции Хулуси Акар встретился с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым в пятницу, 7 апреля. Министры обсудили работу "зернового коридора".

Об этом сообщает Министерство обороны Турции.

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Подробности встречи

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о бесперебойной работе зернового коридора", — заявило Минобороны Турции.

Отмечается также, что чиновники выразили удовлетворение проводимой работой в Совместном координационном центре.

Напомним, что за неделю работы "зернового коридора" с 27 марта по 2 апреля через морские порты Одесской области было экспортировано 852 тысяч тонн агропродукции. Показатели экспорта выросли на 6%.

Также ранее мы сообщали, что за все время, работающее "зерновое соглашение", Украина поставила почти 2 миллиона тонн пищевой пшеницы. Объем мог быть в два раза больше, однако инспекционные комиссии тормозят этот процесс.

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