Кубраков зустрівся з міністром оборони Туреччини: обговорювали «зерновий коридор»

Олександр Кубраков разом із Хулусі Акаром виразив задоволення спільною роботою

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар зустрівся з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим у п'ятницю, 7 квітня. Міністри обговорили роботу "зернового коридору".

Про це повідомляє Міністерство оборони Туреччини.

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Подробиці зустрічі

"Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо безперебійної роботи зернового коридору", — зазначає Міноборони Туреччини.

Зазначається також, що чиновники виразили задоволення роботою, що проводиться у Спільному координаційному центрі.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.



Görüşmede;



◼️Tahıl koridorunun aksaksız işlemesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.



◼️Müşterek Koordinasyon Merkezinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade… pic.twitter.com/U7VhBCUEjd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2023

Нагадаємо, що за тиждень роботи "зернового коридору" з 27 березня по 2 квітня через морські порти Одеської області було експортовано 852 тисячі тонн агропродукції. Показники експорту виросли на 6%.

Також раніше ми повідомляли, що за весь час, що працює "зернова угода", Україна поставила майже 2 мільйони тонн харчової пшениці. Обсяг міг бути у два рази більше, проте інспекційні комісії гальмують цей процес.