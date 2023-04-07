Кубраков зустрівся з міністром оборони Туреччини: обговорювали «зерновий коридор»
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар зустрівся з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим у п'ятницю, 7 квітня. Міністри обговорили роботу "зернового коридору".
Про це повідомляє Міністерство оборони Туреччини.
Подробиці зустрічі
"Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо безперебійної роботи зернового коридору", — зазначає Міноборони Туреччини.
Зазначається також, що чиновники виразили задоволення роботою, що проводиться у Спільному координаційному центрі.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2023
Görüşmede;
◼️Tahıl koridorunun aksaksız işlemesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
◼️Müşterek Koordinasyon Merkezinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade… pic.twitter.com/U7VhBCUEjd
Нагадаємо, що за тиждень роботи "зернового коридору" з 27 березня по 2 квітня через морські порти Одеської області було експортовано 852 тисячі тонн агропродукції. Показники експорту виросли на 6%.
Також раніше ми повідомляли, що за весь час, що працює "зернова угода", Україна поставила майже 2 мільйони тонн харчової пшениці. Обсяг міг бути у два рази більше, проте інспекційні комісії гальмують цей процес.