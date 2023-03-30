Манипуляции рф со сроками "зернового соглашения": посол сообщил, на чьей стороне Турция

"Зерновой коридор" в Черном море продолжает работу

Все стороны Черноморской зерновой инициативы согласны с тем, что она была продлена именно на 120 дней, а не 60, как об этом говорит российская сторона. В частности, и Турция не согласна с позицией россии.

Об этом на брифинге заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Позиция Турции

Дипломат подчеркнул, что, согласно позиции Украины, "зерновое соглашение" было продлено на 120 дней, как это предусмотрено документом, подписанным 22 июля 2022 года.

"Есть спекуляции российской стороны, что она вроде бы хочет пересмотреть, или хочет продолжения только на 60 дней. Это, конечно, попытки страны-агрессора манипулировать как общественным мнением, так и посредниками", — добавил посол.

Боднар подчеркнул, что четкую единодушную позицию по срокам продления соглашения высказали генсек ООН и турецкая сторона.

"Мы видели заявление генерального секретаря ООН о том, что это 120 дней. Мы также имеем четкое заявление и позицию турецкой стороны о том, что в их понимании это также 120 дней", — подчеркнул Боднар.

Напомним, ранее представительница российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что зерновое соглашение было продлено на 60 дней. По ее словам, россия согласилась только на этот срок.

В свою очередь вице-премьер-министр Александр Кубраков заявил, что действие "зерновой инициативы" продлят на четыре месяца.

В Стамбуле 22 июля 2022 был подписан меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море. Украина, россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна.

Фото: UMIT BEKTAS/REUTERS