Сессия Генассамблеи ООН: Кислица рассказал, о чем будет говорить Украина

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в стартующей 5 сентября сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кульминацией станет неделя высокого уровня. В Нью-Йорке соберутся 150 президентов из разных стран мира.

Украина будет выступать в первой половине первого дня. Об этом Новости.LIVE узнали от посла, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы. Больше подробностей – в эксклюзивном интервью.

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В канун одного из важнейших событий международного уровня Новости.LIVE пообщались с Сергеем Кислицей. В интервью вы найдете ответы на ряд важных вопросов:

Какой будет неделя высокого уровня, что такое справедливый мир и как его достичь?

При каких условиях и как должна проходить реформа ООН?

Как это, вести дипломатию, глядя в глаза врагу?

Напомним, Украина готова говорить о восстановлении территориальной целостности и суверенитете, но не о том, как заморозить войну и отказаться от территорий. Базовым документом для переговоров с Россией является формула мира президента Владимира Зеленского. Это база, по которой Украина готова двигаться.

Об этом в интервью Новости.LIVE сказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.