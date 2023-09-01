Сесія Генасамблеї ООН: Кислиця розповів, про що говоритиме Україна

Кривавий слід росіян та формула миру Зеленського: про що говоритимуть в ООН. Інтерв'ю з Кислицею
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН, що стартує 5 вересня. Кульмінацією стане тиждень високого рівня. У Нью-Йорку зберуться 150 президентів із різних країн світу.
Україна виступатиме у першій половині першого дня. Про це Новини.LIVE дізналося від посла, постійного представника України при ООН Сергія Кислиці. Більше подробиць — в ексклюзивному інтерв’ю.
Напередодні однієї з найважливіших подій міжнародного рівня Новини.LIVE поспілкувалися із Сергієм Кислицею. В інтерв’ю ви знайдете відповіді на низку важливих питань:
- Яким буде тиждень високого рівня, що таке справедливий мир та як його досягти?
- За яких умов та як має відбуватися реформа ООН?
- Як воно, вести дипломатію, дивлячись в очі ворогу?
Нагадаємо, Україна готова говорити про відновлення територіальної цілісності та суверенітет, але не про те, як заморозити війну та відмовитися від територій. Базовим документом для перемовин із Росією є формула миру президента Володимира Зеленського. Це база, за якою Україна готова рухатися.
Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.