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Кривавий слід росіян та формула миру Зеленського: про що говоритимуть в ООН. Інтерв'ю з Кислицею

1 вересня 2023 20:01
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Сесія Генасамблеї ООН: Кислиця розповів, про що говоритиме Україна
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН, що стартує 5 вересня. Кульмінацією стане тиждень високого рівня. У Нью-Йорку зберуться 150 президентів із різних країн світу. 

Україна виступатиме у першій половині першого дня. Про це Новини.LIVE дізналося від посла, постійного представника України при ООН Сергія Кислиці. Більше подробиць — в ексклюзивному інтерв’ю. 

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Напередодні однієї з найважливіших подій міжнародного рівня Новини.LIVE поспілкувалися із Сергієм Кислицею. В інтерв’ю ви знайдете відповіді на низку важливих питань: 

  • Яким буде тиждень високого рівня, що таке справедливий мир та як його досягти? 
  • За яких умов та як має відбуватися реформа ООН? 
  • Як воно, вести дипломатію, дивлячись в очі ворогу?

Нагадаємо, Україна готова говорити про відновлення територіальної цілісності та суверенітет, але не про те, як заморозити війну та відмовитися від територій. Базовим документом для перемовин із Росією є формула миру президента Володимира Зеленського. Це база, за якою Україна готова рухатися. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

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