Сесія Генасамблеї ООН: Кислиця розповів, про що говоритиме Україна

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН, що стартує 5 вересня. Кульмінацією стане тиждень високого рівня. У Нью-Йорку зберуться 150 президентів із різних країн світу.

Україна виступатиме у першій половині першого дня. Про це Новини.LIVE дізналося від посла, постійного представника України при ООН Сергія Кислиці. Більше подробиць — в ексклюзивному інтерв’ю.

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Напередодні однієї з найважливіших подій міжнародного рівня Новини.LIVE поспілкувалися із Сергієм Кислицею. В інтерв’ю ви знайдете відповіді на низку важливих питань:

Яким буде тиждень високого рівня, що таке справедливий мир та як його досягти?

За яких умов та як має відбуватися реформа ООН?

Як воно, вести дипломатію, дивлячись в очі ворогу?

Нагадаємо, Україна готова говорити про відновлення територіальної цілісності та суверенітет, але не про те, як заморозити війну та відмовитися від територій. Базовим документом для перемовин із Росією є формула миру президента Володимира Зеленського. Це база, за якою Україна готова рухатися.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.