Мирні перемовини поміж Україною та Росією: депутат назвав умови

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна готова говорити про відновлення територіальної цілісності та суверенітет, але не про те, як заморозити війну та відмовитися від територій.

Базовим документом для перемовин із Росією є формула миру президента Володимира Зеленського. Це база, за якою Україна готова рухатися.

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Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

При цьому, за словами Чернєва, інші мирні плани та угоди, які будуть штовхати Україну на заморозку війни або відмову від наших територій, неприпустимі. Країна з цим не погодиться.

"Партнери можуть спробувати підштовхнути нас до таких переговорів, але ми на це не підемо. І мені важко зрозуміти, а на які умови погодиться РФ? Що для неї буде позицією, якою вона готова поступитися? Мені здається, місця для компромісу тут немає. Він не влаштує обидві сторони", — припустив Чернєв.

Депутат ще раз наголосив, що для України мають бути звільнені всі території, відновлений контроль над кордонами станом на 1991 рік. Мають бути покарані воєнні злочинці, виплачені репарації, надані гарантії безпеки до нашого членства в НАТО.

"Ось це і буде завершенням війни, й іншого виходу у нас немає. Заморозка війни відкладе її гарячу фазу на декілька років. А потім ми знову отримуємо цю саму війну, можливо, навіть більшої інтенсивності, але вже із вивченими росіянами уроками. Це буде ще гірше", — запевнив Чернєв.

На його думку, Захід вже це розуміє і тепер потрібно зрозуміти шляхи по досягненню такої мети.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував чутки про спроби Об'єднаних Арабських Еміратів організувати переговори президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

За його словами, у президента України Володимира Зеленського принципова позиція. За його словами, країна готова вести діалог лише з тими країнами, які поважають статус ООН.