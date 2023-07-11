"Критический момент": Байден сделал заявление о пути Украины в НАТО

Президент США Джо Байден накануне саммита лидеров НАТО. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден подтвердил, что страны-члены Североатлантического альянса достигли единого взгляда по вопросу интеграции Украины в состав НАТО. По словам американского лидера, это критический момент для Украины и вопроса НАТО.

Об этом Байден заявил на пресс-конференции на саммите в Вильнюсе.

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"Это очень важный, критический момент для Украины и вопроса НАТО, к членству в котором вы стремитесь. Роль генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга на самом деле играет важную роль. Мы договорились о формулировках, касающихся вступления Украины в НАТО", — произнес он.

Байден также обратил внимание на то, что Владимир Путин, лидер России, стремится подорвать устойчивость НАТО, но не сможет достичь своих целей.

Напомним, что 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом на саммите НАТО в Вильнюсе. Одной из тем, затронутых на переговорах, будет путь реформ Украины для будущего вступления в Альянс.

Мы также писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что несмотря на то, что в Украине идет война, государство заслуживает того, чтобы присоединиться к Альянсу и хочет получить "четкий сигнал".

По словам лидера государства, Украина "де-факто является членом Альянса". Однако продолжает активно работать и готовиться к саммиту НАТО, а также заслуживает того, чтобы стать полноценным членом союза.