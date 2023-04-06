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Кремль почав загравати із регіональними держслужбовцями: ISW пояснив, навіщо це путіну

6 квітня 2023 07:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Президент країни-агресора володимир путін
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В росії адміністрація президента наказує регіональним керівникам розробити систему привілеїв для держслужбовців низької ланки. Таким Кремль намагається купити лояльність і підтримку війни в Україні.

Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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У ISW нагадали інформацію російського видання "Верстка", де йшлося про розробку Кремлем цілої системи привілеїв для регіональних чиновників нижчої ланки.

Адміністрація президента рф нібито вимагала створити "ініціативні групи" для задоволення потреб регіональних держслужбовців.

А віцегубернаторів буцімто змушують забезпечувати для цієї верстви пільгові банківські кредити та інші переваги, аж до безкоштовної міської парковки.

Навіщо це Кремлю

Експерти Інституту вивчення війни зазначили, що раніше адміністрація путіна навпаки, змушувала саме регіональну владу фінансувати війну та мобілізувати резервістів.

Імовірно, нинішні зусилля Кремля спрямовані на те, стимулювати підтримку війни на регіональному і місцевому рівнях.

Але, упевнені аналітики ISW, це навряд чи дуже допоможе центральній російській владі у нинішній ситуації.

Нагадаємо, британська розвідка днями розповіла, як путін судомно шукає гроші для війни в Україні.

Фото з російських ЗМІ

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