Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Кремль хочет сменить Лукашенко, — нардеп Шевченко arrow

Кремль хочет сменить Лукашенко, — нардеп Шевченко

23 мая 2023 20:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Кремль хочет сменить Лукашенко, — нардеп Шевченко
Народный депутат Украины Евгений Шевченко. Фото: Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Кремль хочет сменить самопровозглашенного президента Беларуси Александра на своего человека, который будет выполнять все их приказы. Однако для Украины это совсем не выгодно.

Об этом сказал народный депутат Евгений Шевченко в эксклюзивном эфире Вечір.LIVE.

Читайте также:

РФ хочет заменить Лукашенка

По словам нардепа, действующий глава белорусского государства более выгоден для Киева, чем тот, кого Москва готовит вместо него.

Шевченко намекнул, что в Украине знают, кого готовят на смену Лукашенко. Это публичный человек из России, имеющий белорусские корни.

Отметим, во вторник, 23 мая, народный депутат Украины Евгений Шевченко посетил программу Вечір.LIVE. В прямом эфире чиновник рассказывает не только о сотрудничестве с Будановым и ГУР, но и о скандальной поездке в Лукашенко. Отмечается, что именно благодаря этому путешествию удалось удержать Беларусь от открытия второго фронта и подготовки Украины к войне.

Напомним, недавно стало известно, что российский диктатор Владимир Путин в случае смерти самопровозглашенного руководителя Республики Беларусь Александра Лукашенко воспользуется этим в собственных интересах. В частности, он попытается полностью "интегрировать" страну-сателлит в Российскую Федерацию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас