Кремль хочет сменить Лукашенко, — нардеп Шевченко

Народный депутат Украины Евгений Шевченко. Фото: Facebook

Кремль хочет сменить самопровозглашенного президента Беларуси Александра на своего человека, который будет выполнять все их приказы. Однако для Украины это совсем не выгодно.

Об этом сказал народный депутат Евгений Шевченко в эксклюзивном эфире Вечір.LIVE.

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По словам нардепа, действующий глава белорусского государства более выгоден для Киева, чем тот, кого Москва готовит вместо него.

Шевченко намекнул, что в Украине знают, кого готовят на смену Лукашенко. Это публичный человек из России, имеющий белорусские корни.

Отметим, во вторник, 23 мая, народный депутат Украины Евгений Шевченко посетил программу Вечір.LIVE. В прямом эфире чиновник рассказывает не только о сотрудничестве с Будановым и ГУР, но и о скандальной поездке в Лукашенко. Отмечается, что именно благодаря этому путешествию удалось удержать Беларусь от открытия второго фронта и подготовки Украины к войне.

Напомним, недавно стало известно, что российский диктатор Владимир Путин в случае смерти самопровозглашенного руководителя Республики Беларусь Александра Лукашенко воспользуется этим в собственных интересах. В частности, он попытается полностью "интегрировать" страну-сателлит в Российскую Федерацию.