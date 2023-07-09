Країни забезпечили надійну безпеку саміту НАТО у Вільнюсі: хто яку зброю надав
Напередодні саміту Північноатлантичного альянсу, що має відбутися 11-12 липня у столиці Литви — Вільнюсі, держави-членкині подбали про надійний захист міста. Це викликане тим, що до кордонів Росії й Білорусі доволі близько, що ставить під сумнів безпеку більшості лідерів альянсу разом із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
Про це повідомляє Reuters.
Надійний захист саміту НАТО пов'язаний із тим, що Росія може атакувати
Так, зазначається, що безпрецедентні заходи безпеки пов'язані з тим, що саміт відбудеться у безпосередній близькості до кордону Литви з Білоруссю — на відстані близько 30 км. Крім того, до російської Калінінградської області теж недалеко — 150 км.
Саме тому держави-членкині НАТО направили для охорони саміту близько тисячі військовослужбовців — на додаток до литовських сил, а також забезпечили надійний захист повітряного простору за допомогою систем ППО.
"Було б більш ніж безвідповідально залишити наш повітряний простір недостатньо захищеним у той час, як на саміт прибудуть Байден та лідери ще 40 країн", — зазначив президент Литви Гітанас Науседа.
Яку зброю надали країни для забезпечення безпеки саміту НАТО
Зазначається, що Німеччина розгорнула 12 ракетних установок Patriot, які використовуються для перехоплення балістичних і крилатих ракет або бойових літаків.
"Іспанія привезла систему протиповітряної оборони NASAMS, Франція надсилає самохідні гаубиці Caesar, Франція, Фінляндія та Данія базують військові літаки в Литві, а Велика Британія та Франція надають засоби боротьби з безпілотниками. Польща та Німеччина направили вертолітні сили спецоперації", — стверджує видання.
Крім того, деякі вживають заходів для протидії будь-яким можливим хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним атакам.
Питання створення постійної ППО в країнах Балтії
Для Науседи зусилля союзників із забезпеченням безпеки повітря під час зустрічі лідерів означають термінову необхідність створення постійної протиповітряної оборони НАТО в країнах Балтії.
"Ми думаємо про те, що станеться після завершення саміту, і ми будемо працювати з союзниками, щоб створити ротаційні сили для постійної охорони повітря", — зазначив Науседа.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський приєднається до саміту НАТО у Вільнюсі. Це підтвердив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.