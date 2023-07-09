Країни забезпечили надійну безпеку саміту НАТО у Вільнюсі: хто яку зброю надав

Військові країн-союзниць альянсу, які забезпечуватимуть безпеку під час саміту НАТО у Вільнюсі. Фото: twitter.com/a_anusauskas

Напередодні саміту Північноатлантичного альянсу, що має відбутися 11-12 липня у столиці Литви — Вільнюсі, держави-членкині подбали про надійний захист міста. Це викликане тим, що до кордонів Росії й Білорусі доволі близько, що ставить під сумнів безпеку більшості лідерів альянсу разом із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Про це повідомляє Reuters.

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Так, зазначається, що безпрецедентні заходи безпеки пов'язані з тим, що саміт відбудеться у безпосередній близькості до кордону Литви з Білоруссю — на відстані близько 30 км. Крім того, до російської Калінінградської області теж недалеко — 150 км.

Саме тому держави-членкині НАТО направили для охорони саміту близько тисячі військовослужбовців — на додаток до литовських сил, а також забезпечили надійний захист повітряного простору за допомогою систем ППО.

"Було б більш ніж безвідповідально залишити наш повітряний простір недостатньо захищеним у той час, як на саміт прибудуть Байден та лідери ще 40 країн", — зазначив президент Литви Гітанас Науседа.

Яку зброю надали країни для забезпечення безпеки саміту НАТО

Зазначається, що Німеччина розгорнула 12 ракетних установок Patriot, які використовуються для перехоплення балістичних і крилатих ракет або бойових літаків.

"Іспанія привезла систему протиповітряної оборони NASAMS, Франція надсилає самохідні гаубиці Caesar, Франція, Фінляндія та Данія базують військові літаки в Литві, а Велика Британія та Франція надають засоби боротьби з безпілотниками. Польща та Німеччина направили вертолітні сили спецоперації", — стверджує видання.

Крім того, деякі вживають заходів для протидії будь-яким можливим хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним атакам.

Питання створення постійної ППО в країнах Балтії

Для Науседи зусилля союзників із забезпеченням безпеки повітря під час зустрічі лідерів означають термінову необхідність створення постійної протиповітряної оборони НАТО в країнах Балтії.

"Ми думаємо про те, що станеться після завершення саміту, і ми будемо працювати з союзниками, щоб створити ротаційні сили для постійної охорони повітря", — зазначив Науседа.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський приєднається до саміту НАТО у Вільнюсі. Це підтвердив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.