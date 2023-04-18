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Страны ЕС поддержали реформу уменьшения углеродных выбросов: детали

18 апреля 2023 14:49
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Страны ЕС поддержали реформу уменьшения углеродных выбросов: детали
Птицы летают над закрытым металлургическим заводом, где на фоне видны дымовые трубы другого работающего завода. Фото: REUTERS
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 18 апреля, Европейский парламент проголосовал за одобрение радикальных реформ углеродного рынка Европейского союза. Страны ЕС ожидают повышения затрат на загрязнение и сокращенность выбросов углекислого газа.

Об этом информирует Reuters.

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Как отмечается, новые требования реформы сократят предложение углеродных разрешений на рынке быстрее, чем планировалось. Отменят бесплатные разрешения промышленности до 2034 года и постепенно выведут сектор судоходства на углеродный рынок, начиная с 2024 года.

Парламент принял изменения 413 голосами "за", 167 "против" и 57 воздержались.

Реформы были согласованы участниками переговоров Европейского парламента и стран ЕС в прошлом году. Чтобы вступить в силу, они все еще нуждаются в окончательном одобрении от стран ЕС в течение следующих нескольких недель.

Напомним, недавно европейский парламент готовился завершить климатическую реформу. Будут введены новые налоги и разрешения на выбросы углеводорода.

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